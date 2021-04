L'Aria Che Tira, "Da mettersi le mani...". "Una grattatina": la gaffe di Myrta Merlino con Pierluigi Bersani

Giada Oricchio 28 aprile 2021 a

Gaffe di Myrta Merlino con Pierluigi Bersani, ospite de “L’Aria che Tira”, mercoledì 28 aprile 2021: “Roba da mettersi le mani nei capelli”. Risate in studio. La bava conduttrice del programma mattutino di approfondimento sull'attualità di LA7 ha ospitato l’ex segretario del PD, Pierluigi Bersani, per un’intervista a 360°.

Tra i tanti temi affrontati, ha toccato anche quello del video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato di stupro ai danni di una coetanea. La Merlino, portandosi materialmente le mani in testa, ha detto: “Lei cosa ne pensa, io quando l’ho visto, ho pensato roba da mettersi le mani nei capelli… ehm… oddio forse nel suo caso…”, Bersani, la cui stempiatura non passa inosservata, è scoppiato a ridere per lo scivolone: “Beh, io no, io non posso mettermi le mani nei capelli, al massimo posso darmi una grattatina… ecco sì una grattatina qui sotto (sulla nuca, nda)”.

