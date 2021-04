Mancano i soldi, Alitalia non paga lo stipendio di aprile

27 aprile 2021 a

I tre commissari straordinari di Alitalia hanno informato con una comunicazione interna i dipendenti che il 27 aprile non saranno pagati gli stipendi. Lo si apprende da fonti sindacali. Nella lettera i commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, scrivono: «Gentili colleghi e college, desideriamo informarvi che come di consueto procederemo con il pagamento degli stipendi di aprile non appena ci verranno erogati gli indennizzi previsti a sostegno dell’emergenza covid 19».

«Chiediamo con forza ai ministri in indirizzo di procedere con immediatezza all’invio delle risorse finanziarie alla procedura Commissariale, per rendere possibile il tempestivo pagamento delle retribuzioni». Lo scrive Fnta in una comunicazione inviata al ministero dell’Economia e al ministero per lo Sviluppo economico.

