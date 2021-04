Beppe Grillo, "ascoltate e pensate..." Guido Crosetto e la pesante verità su quel video

24 aprile 2021 a

a

a

Continua a far discutere aspramente il video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato di stupro con altri due amici. Dopo le durissime reazioni politiche, la condanna unanime contro le parole del comico e la polemica surreale contro l'avvocato della vittima, Giulia Bongiorno e il leader della Lega Matteo Salvini, arriva il tweet di Guido Crosetto che umilia sinistra e grillini ed apre a un importante riflessione. "Ho ascoltato per l’ennesima volta il video di Grillo. Perché mi ha veramente colpito - cinguetta Crosetto su Twitter - Così come mi ha colpito l’assordante silenzio di una parte del mondo politico, giornalistico e culturale. Provate ad ascoltarlo pensando cha a parlare sia Berlusconi o Salvini o Meloni o Renzi" domanda.

Ho ascoltato per l’ennesima volta il video di Grillo.

Perché mi ha veramente colpito.

Così come mi ha colpito l’assordante silenzio di una parte del mondo politico, giornalistico e culturale

Provate ad ascoltarlo pensando cha a parlare sia Berlusconi o Salvini o Meloni o Renzi. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 24, 2021

Oggi su il quotidiano La Stampa Gianluigi Nuzzi in un articolo che si basa sulle carte del verbale delle indagini riporta la ricostruzione terribile della violenza sessuale che la ragazza avrebbe subìto con il racconto choc dell'aggressione e dello stupro che si sarebbe consumato dentro il box doccia.

"Così Ciro Grillo e gli altri mi hanno violentato". Ora spunta il racconto della vittima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.