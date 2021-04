Soluzione fisiologica al posto del vaccino, medico crea il panico. E non si ricorda a chi ha dato quello vero

22 aprile 2021 a

Somministrava innocua soluzione fisiologica al posto del vaccino contro il Covid. La storia arriva dalle Marche e getta un'ombra inquietante sulla campagna vaccinale della zona.

Sotto la lente degli investigatori della Squadra Mobile di Ancona coordinati dalla locale procura c'è un medico di base di Falconara Marittima che avrebbe inoculato la soluzione fisiologica invece del vaccino Pfizer che aveva in dotazione.

A ricevere il "placebo" sono stati almeno una trentina di ignari pazienti che pensano di essere vaccinati e che invece non avevano ricevuto altro che acqua e sali minerali.

Si indaga per le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale. Perquisito lo studio del medico per acquisire documentazione ma, secondo quanto si apprende, la vicende avrebbe una ricaduta anche sanitaria. Infatti il dottore non si ricorderderebbe quali pazienti sono stati trattati con ele dopsi Pfizer e quanli con la soluzione fisiologica.

