L'Ema darà il via libera al vaccino Johnson&Johnson contro il Covid. In Italia andrà agli over60

Il vaccino di Johnson&Jonhson è pronto a sbarcare in Europa. Dopo i problemi riscontrati negli Stati Uniti, che hanno fermato le vaccinazioni in seguito a 7 casi sospetti dopo l’inoculazione, oggi l’Unione Europea darà il via libera al vaccino monodose. Come riporta Repubblica oggi pomeriggio è atteso l’ok dell’Ema, che ha concluso, come già accaduto per AstraZeneca, che il rapporto tra rischi e benefici resta positivo.

Le indiscrezioni arrivate da Bruxelles alla vigilia dell’annuncio sottolineano che sarà inserita l'avvertenza dei possibili rischi legati alle trombosi: l’ultimo nodo da sciogliere è se segnalare nel bugiardino il fatto e inserirlo tra gli effetti collaterali direttamente legati al vaccino. L’Italia seguirà però una strada alternativa e dopo l’ok dell’Agenzia Europea dei Medicinali dovrebbe limitare l’uso del vaccino Johnson&Jonhson agli over 60, con una raccomandazione simile a quella fatta per AstraZeneca. E le somministrazioni dovrebbero partire già da domani.

