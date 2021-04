Covid, ora ci sono casi di co-infezione: ci si può contagiare con due varianti contemporaneamente

19 aprile 2021 a

Ci si può contagiare anche con due varianti del Covid. La scoperta allarmante arriva dal Brasile dove le mutazioni locali del virus stanno mettendo in ginocchio il Paese. Lo studio uscirà nell'edizione di aprile della pubblicazione scientifica Virus Research e riporta il caso di due donne in cui è stata rilevata la compresenza di due mutazioni del Covid, riporta la Cnn.

Si tratta di due donne di circa trent'anni che accusavano sintomi infuenzali moderati, tali da don rendere necessario il ricovero. Le due varianti identificate in una delle due donne sono quelle che stanno circolando in Brasile dall'inizio della pandemia. Nell'altro cao si tratta di un doppio contagio con uno dei ceppi originari del virus e con la mutazione P.2 rilevata per la prima volta a Rio de Janeiro.

I casi sono emersi analizzando i dati di 92 pazienti nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul. "Sebbene ci sono pochi casi riportati di reinfezione, la possibilità di una co-infezione con la variante E484K aggiunge un nuovo fattore nella complessa interazione tra risposta del sistema immunitario e mutazioni della proteina Spike del SARS-CoV-2", scrive uno degli scienziati dello studio.

In Brasile si sono registrati ieri 1.657 morti per Covid-19 e il totale dei decessi sale a 373.335 persone. I nuovi contagi accertati sono 42.980 per un totale che sfiora i 14 milioni a 13.943.071 dal 26 febbraio dell’anno scorso. La situazione in molte zone del Paese è drammatica. Il vertiginoso aumento dei morti a San Paolo negli ultimi mesi ha costretto il sindaco della città più ricca e popolosa del Paese ad adattare la pianificazione funeraria. Ora, oltre ad assumere più personale e veicoli, sono stati aggiunti turni notturni in quattro dei 22 cimiteri comunali, dove vengono scavate 600 tombe ogni giorno. Nei giorni scorsi aveva fatto scandalo la notizia di una improvvisa carenza di farmaci sedativi negli ospedali di Rio de Janeiro che aveva spinto i medici a intubare i pazienti Covid da svegli.

