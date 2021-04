Uccide il marito ma la incastra l'ex amante. Malena come fa a non andare in carcere

15 aprile 2021 a

a

a

Niente carcere per la diabolica Malena siciliana. Bellissima, faceva girare la testa a tutti gli uomini di Termini Imerese. Per essere libera dal marito pizzaiolo lo ha fatto fuori con il cianuro, e subito dopo è andata a vivere con l’amante dell’epoca.

Palermo: aggredisce a colpi di accetta ex moglie e il compagno, arrestato

Ma si è stufata di lui, scaricandolo e pure denunciandolo per stalking. E lui si è vendicato, raccontando ai carabinieri di quel cianuro usato dalla vedova per eliminare il povero pizzaiolo. Prove e controprove: è così scattano gli arresti. Ma quando bussano alla porta ecco la sorpresa: lei è con l’ennesimo amante di questi due anni, ma ha sospettato delle indagini sapendo della riesumazione del cadavere del povero marito. E si è fatta mettere incinta. La diabolica Malena di Termini Imerese in carcere non andrà.

Nessun movente passionale ma voleva torturarli. La verità sulla follia di De Marco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.