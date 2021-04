Giovanna Boda, la dirigente del Miur accusata di corruzione si getta dalla finestra: è gravissima

Augusto Parboni 14 aprile 2021 a

Giovanna Boda lotta tra la vita e la morte. La dirigente del Ministero dell’Istruzione ha tentato di togliersi la vita oggi pomeriggio, lanciandosi dallo studio del suo avvocato. Proprio qui si era presentata dopo essere stata perquisita dalla Guardia di Finanza ieri, poiché indagata per corruzione nell’ambito dell’inchiesta su presunte somme di denaro che avrebbe “ricevuto indebitamente per l’esercizio delle sue funzioni e/o dei suoi poteri".

Choc a Roma, la dirigente del Miur indagata per corruzione si getta dalla finestra: è gravissima

La dirigente di prima fascia e capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, incarico a cui era assurta su proposta del ministro Lorenzo Fioramonti nel secondo governo Conte, si trova ricoverata al Policlinico Gemelli per le gravi ferite che ha riportato nella violenta caduta. I medici l’hanno sottoposta a un intervento chirurgico per le numerose fratture che si è provocata nell’impatto in terra.

