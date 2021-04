Lucia Annunziata bacchetta l'alcol di Nicola Zingaretti

Gianfranco Ferroni 13 aprile 2021 a

a

a

Lucia Annunziata che su RaiTre bacchetta Nicola Zingaretti davvero una notizia. Già, ma perché l'ex presidente della Rai se l'è presa con l'ex segretario del Pd, che lei chiama ancora «segretario»? Non per gli scandali non per la linea del partito, ma perché Zingaretti ha evocato il detto popolare «volere la botte piena e la moglie ubriaca». Per Annunziata era un modo di dire veteromaschilista, vecchio, politicamente scorretto, e così Zinga ha dovuto «rinculare» precipitosamente parlando di "marito ubriaco". Un vero e proprio fiasco (e qui il vino non c'entra). Ma se Annunziata sente Roberto D'Agostino e il suo geniale «volere la siringa piena e la moglie drogata» che gli dice?

Il campitombolo sulle assunzioni è anche colpa di Zingaretti: le clientele dipendono pure da lui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.