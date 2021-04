Polemica social per il vaccino a Giulio Berruti: il fidanzato di Maria Elena Boschi ha ricevuto l'AstraZeneca

12 aprile 2021 a

Un altro caso di furbetto del vaccino come quello che ha riguardato Andrea Scanzi? Il tribunale dei social ha aperto la discussioni su Giulio Berutti, fidanzato della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. L’attore ha pubblicato sul proprio account Instagram lo scatto mentre riceve l’inoculazione del vaccino e ha lanciato un appello a tutti i suoi follower: “Vaccinatevi senza paura”.

Sotto la foto si è però scatenata un’aspra discussione sul fatto che ad un 36enne sia andata una dose di vaccino. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?” il tenore di numerosi commenti, con l’attore che ha mantenuto il più totale riserbo sulla faccenda, spiegando solamente ai fan che ha ricevuto il vaccino AstraZeneca.

A sua difesa si sono schierati in molti, che hanno ricordato che il fidanzato della Boschi oltre ad essere un volto noto del mondo dello spettacolo è pure un odontoiatra e ha uno studio dentistico nel centro di Roma. Oltre al fatto di rientrare tra le categorie per le quali il vaccino è obbligatorio in quanto “operatore di interesse sanitario” qualcun altro ha ricordato che Berruti soffre di una patologia reumatica: la grave forma di fibromialgia lo potrebbe aver fatto finire nella lista dei fragili che hanno una corsia preferenziale nelle somministrazioni. L’attenzione sui furbetti che provano ad infilarsi nelle liste del vaccino è massima, ma in questo caso l’attore sembra rispettare tutti i requisiti imposti dal Governo di Mario Draghi.

