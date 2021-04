Morte del Principe Filippo, l'assurdo silenzio di Harry e Meghan Markle e il gelo di William e Kate Middleton

09 aprile 2021 a

a

a

La morte del Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra, non ha smosso la vena pubblica dei principi William ed Harry. La Gran Bretagna è in lutto dopo l’annuncio della scomparsa del quasi centenario, ma sui social non è arrivato alcun post social dei figli di Carlo e Diana. La mancata presa di posizione dei Duchi di Cambridge e dei Duchi di Sussex ha scatenato polemiche: l'account ufficiale di William e Kate Middleton si è limitato a condividere il messaggio dei Windsor, in cui si annuncia la dipartita “in pace” del nonno.

È morto il principe Filippo. Il consorte della regina Elisabetta aveva 99 anni

Solite critiche a Harry e Meghan Markle, che amano finire sotto i riflettori dell’opinione pubblica, ma in questo caso hanno preferito il totale silenzio. Da parte loro non è arrivato neanche il minimo messaggio pubblico, un modo che poteva riavvicinare la famiglia dopo le grandi spaccature degli ultimi mesi per il comportamento dei due. Il vero nodo è capire che cosa succederà ora al funerale di Filippo, che a causa del Covid avverrà in forma riservata e con solo i familiari più stretti. La scusa di un’eventuale quarantena per il viaggio scatenerebbe ancora di più i feroci critici dei due.

Addio al principe Filippo. Le frasi celebri, le gaffe e quella frase profetica sui 100 anni

Nelle scorse settimane c’era stata un’altra polemica legata all’intervista di Harry e Meghan ad Oprah Winfrey. Le condizioni di salute già gravissime del principe Filippo non avevano smosso i due, a cui la famiglia reale aveva chiesto di rinviare la trasmissione, proprio in virtù delle pesanti condizioni mediche del nonno. "Al momento non credo ci sia alcuna intenzione di rinviare la messa in onda” aveva detto una fonte vicina alla coppia, che non ha fatto alcun passo indietro facendo mandare in onda la pesante intervista con Oprah.

"Un'altra bugia". Meghan e Harry, l'ultima rivelazione: disastro finale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.