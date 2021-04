Sito a luci rosse per cattolici, l'ultima beffa spunta online

11 aprile 2021 a

Sito a luci rosse per cattolici. Lo specchietto per le allodole è già nel nome: www.chatcattolica.it. Sul sito Libero.it la scoperta che, in realtà, dietro questo sito all'apparenza "religioso" si nasconde un sito a luci rosse in cui si conoscono e frequentano persone d'ogni tipo.

Naturalmente bisogna iscriversi. All'inizio un questionario generico sulle proprie abitudini confessionali. Poi, però, nascono i primi sospetti, quando il questionario diventa un po' più orientato sull'aspetto fisico dei partecipanti. E si scoprono categorie come BBW (Big Beautiful Woman) e BHM (Big Handsome Man). Fino alla scoperta finale: le categorie e stanze in cui è articolato il sito: "bellissime cattoliche aspettano qui", "magnifiche lesbiche cercano te", "trova signore anziane", "bellezze cattoliche di Milano", "vedove sole cercano uomini", "incontra mamme single ora", "entra in contatto con un gay o una lesbica". Insomma la beffa è servita. Forse sarebbe necessario solo un po' più di controlli, visto il nome inequivocabile del sito.

