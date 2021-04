L'ago non si sente, Maurizio Gasparri alla prova AstraZeneca

10 aprile 2021 a

a

a

Maurizio Gasparri dà l'esempio e si sottopone alla vaccinazione con AstraZeneca. Il senatore di Forza Italia posta il video su Facebook e assicura tutti: "L'ago non si sente proprio, ottimo!".

"Oggi a Roma mi sono messo in coda in base all'età per fare il vaccino Astrazeneca - spiega Gasparri - Classe 1956. Proviamo a dare l'esempio. Per riaprire tutto il prima possibile".

Piroso chiede la pulizia etnica (intellettuale) per Gasparri. Condanna anche dall'Ordine dei giornalisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.