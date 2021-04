Sulla Ztl la Raggi fa solo danni. Fucilata di Gasparri sui varchi

05 aprile 2021 a

La sindaca Virginia Raggi annuncia la riattivazione delle Ztl a partire da mercoledì 7 aprile e dà l'ennesimo colpo di grazia al commercio della Capitale già provato dalla pandemia. Il senatore Maurizio Gasparri critica la decisione su tutta la linea.

“Sulla Ztl la Raggi faccia un passo indietro - dichiara il senatore Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale - L’annunciata riapertura, dopo il 6 aprile, dei varchi nelle Zone a Traffico Limitato aggraverebbe ancor più la già difficile situazione delle categorie produttive della capitale, partendo dai commercianti. I romani chiedono al Campidoglio che venga concessa loro la possibilità di ripartire, evitando divieti e intralci burocratici. Dalla Raggi, invece, arriva un altro contrordine a decisioni già assunte. Un’altra vergogna che si aggiunge a tante altre scelte sciagurate della Giunta grillina. Sembra di assistere alle comiche finali di una storia iniziata male e che si sta concludendo peggio: la Raggi che vince le elezioni carpendo la buona fede dell’elettorato romano e poi amministra nel segno opposto allo sviluppo e alla trasparenza. Peccato che tutto ricada sulle fasce più deboli e a rischio; sui settori dell’economia locale che sono stati trainanti fino alla pandemia e che oggi attraversano il dramma delle promesse non mantenute, delle decisioni sbagliate e dell’incapacità politica della Raggi, riconosciuta anche dal M5S e da tutto il centro sinistra. Forza Italia ha già espresso il deciso dissenso alla riapertura della Ztl ed esprime solidarietà ai commercianti. Siamo pronti a scendere nelle piazze, a dare tutto il sostegno necessario per scongiurare gli effetti devastanti sull’economia romana di una scelta politica scellerata e iniqua. La Raggi ha offeso Roma e i romani. Del suo passaggio non resterà traccia nella memoria di questa città”.

