Bollettino Covid del 10 aprile. Dati incoraggianti: scendono morti, nuovi contagi e terapie intensive

Un piccolo segnale di miglioramento nel bollettino Covid del 10 aprile. I casi di Coronavirus in Italia sono infatti in calo: nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il ministero della Salute, sono stati 17.567 nuovi contagi rispetto ai 18.938 di ieri. In calo anche il numero dei tamponi (320.892 contro i 362.973 di ieri) con un tasso di positività in lieve rialzo al 5,5% (5,47% per la precisione), ieri 5,2%. Sono 344 le nuove vittime (ieri 718 per un ricalcolo dei decessi in Sicilia) per un totale di 113.923 morti da inizio pandemia. Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ovvero 15 in meno (186 ingressi del giorno a fronte dei 192 di ieri). I positivi in isolamento domiciliare sono 501.843, ben 2.769 in meno rispetto a ieri. Il maggior numero dei nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (2.974); a seguire Campania (2.069), Puglia (1.804) ed Emilia Romagna (1.525).

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid 3.754.077 persone mentre ne sono morte 113.923. I dimessi/guariti in 24 ore sono 20.483, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 3.107.069. Sono 3.276 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 533.085 le persone positive al Sars Cov2.

Oggi nel Lazio, su oltre 18mila tamponi (-474) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.463 casi positivi (+100), 35 decessi (-12) e +980 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700.

