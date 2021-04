Niente mascherina, ma Lilli Gruber non accetta la vendetta: "Io come la Boschi? Non ho infranto nessuna regola"

09 aprile 2021 a

Lilli Gruber come Maria Elena Boschi? No, almeno seconda la stessa conduttrice di Otto e mezzo, programma che va in onda su La7. La giornalista è finita al centro delle polemiche dopo essere stata immortalata da Chi mentre bacia il marito al parco con la mascherina abbassata, una scena molto simile a quella per cui la Gruber aveva incalzato senza pietà la parlamentare di Italia Viva, intenta a scambiarsi un bacio col fidanzato Giulio Berruti.

Ad intercettare la Gruber per chiederle conto dello stesso errore che lei imputava alla Boschi sono quelli de Le Iene di Italia1. “Signora Gruber, pure lei mi è caduta sul bacio senza mascherina!”, dice la Iena Filippo Roma alla giornalista, “No ma lei mi cade sul pisello scusi”, risponde la Gruber con un chiaro riferimento alla storica frase che è stata attribuita a Mike Bongiorno durante il Rischiatutto. Ed ecco la difesa della Gruber: “Io stavo facendo sport isolata con mio marito. Io stavo facendo sport ed è consentito fare sport senza mascherina, non stavo prendendo il sole”.

La Iena le mostre le foto, ma la Gruber non arretra di un centimetro: “Stavo facendo gli addominali”. E poi fa notare: “Non hanno neanche ripreso le biciclette”. La giornalista non accetta critiche per il comportamento tenuto con la Boschi: “Non si può dire che sono stata severe, non possiamo dire niente. Io faccio il mio lavoro come lei fa il suo”. Filippo Roma però non molla la presa: “Pure lei è un personaggio pubblico, è il primo che deve dare l’esempio”, ripetendo testualmente la critica che la Gruber aveva rivolto alla Boschi. “Lei sta scherzando? Ma io do l'esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro? Lei non deve dire delle sciocchezze, sia buono dai”, ribatte e chiude la questione il volto noto di La7.

