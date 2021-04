Vaccino, caos e code all'hub di Bari: lunghe file per anziani e fragili

09 aprile 2021 a

Ancora problemi in Italia sulla campagna vaccinale. La protesta questa volta è montata a Bari, dove alla Fiera del Levante, hub del capoluogo della Puglia, è stato un vero e proprio caos con lunghe code per sottoporsi all’inoculazione. La confusione è nata poiché tutti coloro che avevano ottenuto la prenotazione per oggi nel centro sono stati tutti convocati alle 9.

Le code, che sono state smaltite soltanto dopo un paio d’ore, hanno richiesto anche l’intervento della Polizia municipale chiamata dai presenti. Tra di loro c’erano anche molti ultraottantenni con bastoni e sedie a rotelle, alcuni per ricevere la seconda dose ma alcuni anche ancora in attesa della prima somministrazione, non ancora ricevuta perché inizialmente prevista a domicilio e poi, visti i lunghi tempi dell’organizzazione per le vaccinazioni domiciliari, modificata con quella in un punto vaccinale della Asl.

Oltre agli anziani in fila c’erano pure categorie di pazienti fragili e superfragili, over 16 con diabete Tipo 1 e i loro caregivers, ragazzi down e pazienti oncologici. Il disagio è stato doppio: prima hanno dovuto fare una coda all’ingresso della Fiera per verificare la prenotazione e in seguito un’altra davanti all’hub per prendere il numero, registrarsi e attendere di essere chiamati per la somministrazione. Agli anziani non deambulanti è stato consentito, nei limiti imposti dal distanziamento per le norme Covid, di entrare e accomodarsi. Per tutti gli altri fila all’aria aperta.

