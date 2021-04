Il Covid non dà tregua all'Italia: altri 718 morti nel bollettino del 9 aprile. Pesano i ritardi della Sicilia

09 aprile 2021 a

Sono 18.938 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 17.221, per un totale di 3.736.526 dall’inizio dell’epidemia. Sono 718 (il ministero della Salute segnala che i decessi reali sono 460 perché la regione Sicilia ha conteggiato oggi di 258 casi precedenti dopo un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti) i decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 487 di ieri. È quanto emerge dal bollettino del 9 aprile del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 362.973 rispetto ai 362.162 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che sale al 5,2 per cento rispetto al 4,7 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 536.361, con un calo di 7.969 unità rispetto a ieri. In aumento i dimessi/guariti che sono 26.175, per un totale di 3.086.586 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.603 le persone ricoverate in terapia intensiva, 60 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.146. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (3.289), la Campania (2.225), il Piemonte (1.798) e la Puglia (1.791).

Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (+1.434) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.363 casi positivi (+123), 47 i decessi (+10) e +1.555 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Trend in calo dei casi, rispetto a venerdì della settimana precedente sono 555 in meno. In questa settimana vi è stata complessivamente una riduzione dei casi rispetto alla scorsa pari all’8,4%. Sono 51.941 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.173 ricoverati, 368 in terapia intensiva e 48.400 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 239.660, i decessi 6.979 e il totale dei casi esaminati è pari a 298.580.

