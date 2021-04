Petrolio, maxi blitz della Finanza: arrestata anche la cantante ereditiera Anna Bettozzi in affari con il clan Moccia

Valeria Di Corrado 08 aprile 2021 a

a

a

Il petrolio è la nuova droga per i clan. Il traffico di idrocarburi e le frodi fiscali connesse sono diventati il nuovo business delle mafie italiane. Camorra e 'ndrangheta si sono infiltrati nel settore lecito degli oli minerali, grazie alla compiacenza di imprenditori collusi, tra cui una cantante che ha ereditato l'impero del marito petroliere: Anna Bettozzi, finita oggi in carcere. E' quanto emerge nell'indagine "Petrolmafie spa" - che ha visto coinvolte le Procure di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, i militari dei nuclei di Polizia economica-finanziaria degli stessi capoluoghi, i finanzieri dello Scico e i carabinieri del Ros - portando all'emissione di misure cautelari nei confronti di 70 persone e al sequestro di beni per oltre un miliardo di euro. Nel blitz di oggi sono state trovate due valigette con un milione di euro cash, a dimostrazione della grande disponibilità di denaro dell'organizzazione.

Sul fronte romano e napoletano si muoveva il clan camorristico Moccia, sul fronte calabrese i Mancuso di Limbadi. Il centro-sud Italia è stato inondato di 450 milioni di litri di oli lubrificanti, che, con un giro di fatture false, venivano ceduti alle pompe bianche a prezzi vantaggiosi, ledendo il normale funzionamento del mercato. Questo sistema ha garantito, ad esempio, al gruppo Max Petroli di far lievitare il proprio fatturato da 9 milioni die uro nel 2016, a 370 milioni nel 2018: in tre anni si è moltiplicato di 45 volte. Guadagni che poi sono stati reinvestiti in vari settori. La Max Petorli (ora Made Patrol Italia srl, con sede a Roma), è sotto la gestione di Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz: cantautrice, ballerina ed ex agente immobiliare, che ha ereditato l'impero del petroliere Sergio Di Cesare, dopo la sua morte.

La Bettozzi è finita oggi in carcere con l'accusa di riciclaggio. Nel maggio 2019 venne fermata su una Rolls Royce a Ventimiglia, mentre il suo autista la stava accompagnando al festival del cinema di Cannes. A bordo aveva 300 mila euro in contanti. Mentre in un albergo di Milano, dove disponeva di una suite in modo permanente, la Finanza aveva trovato 1 milione e 400mila euro in contanti: quindi in un solo giorno le erano stati sequestrati 1,7 milioni.

Affari col petrolio, sequestri per un miliardo: nei guai anche i vip dello spettacolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.