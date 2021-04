Denise Pipitone, l'avvocato: "Abbiamo i risultati del test del sangue su Olesya Rostova"

06 aprile 2021 a

Nuovo colpo di scena sul caso di Denise Pipitone e Olesya Rostova. Ad annunciare la novità è Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e su cui si è accesa una speranza per un appello arrivato da una tv russa di una ragazza alla ricerca della propria famiglia: “Abbiamo ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova. Parteciperemo alla registrazione del programma - spiega Frazzitta a Lapresse sulla trasmissione 'Lasciali parlare' che andrà in onda sulla rete Primo canale della tv russa - che verrà trasmesso in onda domani. Da questo momento, però, manterremo il più stretto riserbo". Da parte della famiglia di Denise Pipitone non ci sarà alcune anticipazione con i media sull'esito delle analisi a cui si è sottoposta la giovane orfana cresciuta in Russia, che verranno invece subito trasmesse alla procura di Marsala.

Questa mattina Frazzitta aveva dichiarato che non ci sono “Ancora novità sul Dna e sugli altri esami a cui si è sottoposta Olesya Rostova e stiamo aspettando un riscontro da un momento all’altro!”. Ieri il tono delle parole del legale era stato però del tutto diverso, anche per mettere pressione al Primo Canale russo accusato di speculare sulla storia della piccola bambina siciliana scomparsa e sulla richiesta di aiuto della ventenne russa rapita da bambina: “Avevamo chiesto non il dna, solo il gruppo sanguigno, cosa che potevano inviare tramite un sms o su whatsapp, ma invece non è arrivato nulla, motivo per cui non parteciperemo alla trasmissione. Speravamo di poter accelerare i tempi e avere l'esito delle analisi ma quello a cui stiamo assistendo da parte della tv russa è solo un ricatto”.

La situazione è tutta aperta, domani sarà il giorno della verità e si capirà se la signora Maggio potrà riabbracciare sua figlia dopo ben 17 anni o se tutto si concluderà con una bolla di sapone e l’ennesima segnalazione finita nel nulla.

