"Tracollo termico e freddo artico". Usciamo dalla zona rossa e arriva la beffa meteo

Oltre al danno la beffa. Dopo il weekend di Pasqua e il giorno di Pasquetta caratterizzati in molte parti d'Italia dal sole e dalle temperature miti arriva il "tracollo termico": Fatalità proprio quando quattro italiani su dieci usciranno dalla clausura della zona rossa e potranno assaporare un po' di libertà (vigilata) nella fascia arancione.

La causa dell'improvvisa virata meteo è in un brusco "fronte artico scandinavo atteso martedì" 6 aprile, spiega il sito 3BMeteo.com. "Gran parte della settimana risulterà fredda, instabile e ventosa, tanto che è attesa persino la neve fino a quote molto basse per il periodo fino a mercoledì. Isoterme invernali in quota raggiungeranno dapprima le regioni settentrionali nella giornata di martedì (-4/-6°C a 850hPa sulle Alpi), poi anche il Centro-Sud, provocando un brusco calo termico", si legge nel sito.

Freddo e calo termico evidente, le temperature massime potranno scendere "anche più di dieci gradi rispetto ai valori raggiunti prima di Pasqua. Al Nordovest martedì non si andrà oltre i 15/16°C, ma tra Emilia e Triveneto a metà giornata difficilmente si supereranno i 10/12°C, così come su gran parte delle Marche. Temperature diurne prossime ai 18/20°C sul resto del Centro-Sud ma ancora per poco".

Mercoledì 7 aprile il calo termico si farà sentire anche sulle regioni del centro-sud. In buona parte del Paese le temperature massime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi centigradi. Unica eccezione la Sicilia ionica dove il clima sarà ancora primaverile.

"Nella seconda parte della settimana, grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che dall'Europa sudoccidentale si estenderà verso il Mediterraneo centrale e l'Italia rispristinando anche tempo più stabile, ma le minime risentiranno ancora per qualche giorno degli effetti dell'irruzione fredda - spiega 3B Meteo - mantenendosi prossime o poco superiori allo zero fino a venerdì su tratti del Centro-Nord, mentre cominceranno a salire in modo più deciso nei valori diurni".

