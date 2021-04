Paola Ferrari prende a pallonate Speranza. Due parole sulle vacanze, ministro azzerato

05 aprile 2021 a

Ci risiamo, altro giro altra corsa. La mini-quarantena di cinque giorni imposta a chi rientra dall'estero doveva servire ad arginare le fughe di Pasqua e Pasquetta, lasciate clamorosamente libere mentre in Italia calava la zona rossa per le festività, e invece in gran silenzio il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato la misura per un altro mese, fino al 30 aprile.

La Meloni non ci sta e accusa: "Draghi sembra Conte. Ristori e chiusure flop"

Il ministro di cui Matteo Salvini ha recentemente detto che "quando ha parlato con Speranza di riaperture mi è sembrato di parlare con una parete" torna a stringere la morsa delle restrizioni anche in un caso, come quello dell'isolamento obbligatorio dopo i viaggi all'estero, che doveva servire solo a tamponare una clamorosa toppa del governo di Mario Draghi criticata da tutti, dentro e fuori la maggioranza amplissima dell'esecutivo.

Sallusti stanco del regime Khomeinista: "I delatori sono spie temibili, Speranza un incosciente"

A calciare una pallonata contro il ministro della Salute è oggi Paola Ferrari, la signora del calcio tv, volto popolarissimo della Rai, che rilancia sui social uno dei tanti articoli che raccontano l'ultima prodezza di Speranza. Usa solo due parole per affondare il ministro di sinistra targato LeU: "No comment". A commentare sono i tanti follower che sbranano Speranza.

Altra mazzata sui viaggi all'estero. Mini-quarantena obbligatoria fino a maggio

Come anticipato il ministro ha deciso la proroga al prossimo 30 aprile delle misure che regolano l’ingresso in Italia (con la quarantena di 5 giorni) per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi della Ue. A partire dal 7 aprile saranno classificati nell’Elenco C, come ’Stati sicuri', anche Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo, dove resta la quarantena di due settimana per chi proviene da là), Israele, il Regno Unito e l’Irlanda del Nord. Per il viaggiatore che proviene da questi Paesi o dagli altri già contemplati in lista (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca con incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia compresi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi ad eccezione dei territori situati al di fuori del continente europeo, Polonia, Portogallo incluse Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna inclusi territori nel continente africano, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco) non sarà più obbligatorio stare in isolamento fiduciario per due settimane. No comment, appunto.

