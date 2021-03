Vaccino, non c'è pace per AstraZeneca: il Canada blocca le dosi per gli under55

30 marzo 2021 a

a

a

Altra bufera per il vaccino di AstraZeneca, che questa mattina aveva ricevuto lo stop di Berlino, Monaco e altre città della Germania. La nuova grana per l’azienda anglo-svedese arriva dal Canada, che ha sospeso l’uso del vaccino AstraZeneca per le persone sotto i 55 anni seguendo le raccomandazioni per ragioni di sicurezza arrivate dal National Advisory Committee on Immunization.

La Asl lo scarica, ecco le furbate di Andrea Scanzi

“C’è una sostanziale incertezza sui benefici di somministrare Astrazeneca agli adulti sotto i 55 anni considerati i potenziali rischi”, ha dichiarato Shelley Deeks, vice presidente della commissione del stato nord-americano. Dopo le raccomandazioni della commissione, le province canadesi, che sono responsabili per la Sanità ieri hanno annunciato la sospensione della somministrazione di AstraZeneca alle persone sotto i 55 anni. Deeks ha infatti ricordato che i pazienti in Europa che hanno sviluppato il rari casi di coaguli di sangue sono state donne sotto i 55 anni e il tasso di letalità per le trombosi tra chi ha sviluppato questi coaguli è del 40%. Le autorità sanitarie canadesi hanno precisato di non aver ricevuto nessuna notizia di questo tipo di effetti collaterali in Canada. Sempre più travagliata la lotta al Covid.

AstraZeneca cambia nome: ora è Vaxzevria. Ecco il nuovo bugiardino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.