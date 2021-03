Instagram down, pioggia di segnalazioni su Twitter: quanto dura il ko tecnico

30 marzo 2021 a

Instagram down. Martedì 30 marzo il social delle foto va ko esattamente come era successo a WhatsApp solo una settimana fa. E gli utenti si scatenano su Twitter per segnalare l'ultimo ko tecnico scattato poco dopo le 16. "Quanto dura?" si chiedono mentre vengono segnalate grosse difficoltà ad effettuare l'accesso e ad avviare correttamente l'applicazione.

Il down coinvolgerebbe sia gli utenti iOS e Android, ma non è chiaro da cosa sia determinato il malfunzionamento. Per molti utenti è impossibile entrare ed effettuare azioni. I principali disagi e malfunzionamenti riguardano proprio la difficoltà ad aprire l’applicazione.

