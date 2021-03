WhatsApp down, l'app di messaggi non funziona: problemi tecnici

19 marzo 2021 a

a

a

Whatsapp down. L'app di messaggistica smette di funzionare all'improvviso per problemi tecnici e su Twitter diventa trend topic l'hashtag whatsappdown. Gli utenti italiani, già provati da Covid, zona rossa e restrizioni vanno nel panico dopo che, intorno alle 18:25 di oggi pomeriggio, venerdì 19 marzo, Whatsapp va ko interrompendo le comunicazioni. Ma non basta: in tilt anche Instagram e Messenger. Non si conoscono ancora le cause del problema che fatto smettere di funzionare i social.

