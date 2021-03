Agorà, il sondaggio sulla fiducia: Mario Draghi cala ancora. Il testa a testa tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni

25 marzo 2021 a

Il tasso di fiducia degli italiani nei confronti di Mario Draghi è in discesa. Testa a testa Conte-Meloni, che distanziano Salvini e Letta. E' il quadro dell'indice di fiducia nei leader politici, rilevato in un sondaggio curato da Fabrizio Masia di Emg Acqua, presentato durante la puntata di Agorà su Rai2 in onda giovedì 25 marzo. Pur essendo sceso di 7-8 punti nell'arco dell'ultimo mese, tuttavia il premier conserva la fiducia del 56% degli intervistati.

A seguirlo, nella classifica del gradimento al 41%, sono Giuseppe Conte (-1% rispetto a una settimana fa), e Giorgia Meloni che guadagna un punto. Per Masia la ragione è dovuta "alla bassa esposizione mediatica di Conte che, tuttavia, potrebbe subire dei forti cambiamenti qualora dovesse assumere il ruolo di capo politico dei pentastellati". A seguire c'è il leader della Lega, Matteo Salvini, stabile al 34% delle preferenze, mentre guadagna l'1% su base settimanale il governatore del Veneto, Luca Zaia, che affianca Salvini al 34%. IL presidente della regione Emilia Romagna con il 33% delle preferenze fa meglio del segretario del Pd Enrico Letta al 31%. Chiude la classifica il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che perde un punto e raccoglie il 26% della fiducia degli elettori.

