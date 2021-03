Covid, dramma in Abruzzo per la morte di una 31enne: è la seconda vittima più giovane nella regione da inizio pandemia

27 marzo 2021 a

Una giovane vita spezzata dal Covid. A soli 31 anni è venuta a mancare Sonia Pantoli, architetto originaria di Paterno, frazione di Avezzano, che da qualche tempo si era trasferita a Pescara per lavorare in una società internazionale leader dell’expertise italiano nell’ambito del management e dell’ingegneria. La vittima è la seconda più giovane a perdere la vita in Abruzzo dopo un 22enne morto la scorsa primavera scorsa in provincia di Pescara.

La notizia è arrivata ieri sera e sconvolge un’intera famiglia: la Pantoli era risultata positiva al tampone per il Covid così come la sorella Gina ed entrambi i genitori. Dopo un rapido peggioramento, con annessa febbre alta, il medico di famiglia le aveva consigliato il ricovero in ospedale a Pescara, dove però non sono riusciti a salvarle la vita a causa delle condizioni che non sono mai migliorate.

Resta da capire se il Covid sia stata la causa principale del decesso oppure abbia contribuito insieme alla patologia di cui soffriva. Il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, amico di famiglia della giovane ragazza, si è stretto in cordoglio, mandando un messaggio di vicinanza da parte di tutta la città.

