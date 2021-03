Piazzapulita, il presidente della Toscana Giani pentito sui vaccini: perché agli avvocati sì, agli anziani no

26 marzo 2021 a

La Toscana è penultima in Italia per doppia vaccinazione degli over 80, mentre almeno 8mila tra magistrati, avvocati e cancellieri hanno ricevuto il siero. Tra di loro, alcuni politici iscritti all’Ordine. Lo scandalo vaccini scoppiata nella regione rossa è al centro della puntata di Piazzapulita, in onda giovedì 25 marzo su La7. E tra gli avvocati vaccinati, pur non avendone i requisiti, spuntano anche tre assessori della giunta del sindaco Dario Nardella (Partito Democratico). L’assessore Federico Gianassi, per esempio, ammette molto candidamente di andare in Tribunale solo qualche volta l’anno. “Sia chiaro: non avete fatto nulla di illegale - sottolinea l’inviato di Piazzapulita Luca Bertazzoni - è un discorso morale”. Ma non frequentando così tanto l'ambiente giudiziario e non appartenendo ad una categoria a rischio, come giustifica allora la sua vaccinazione? L’assessore Pd Gianassi risponde: “Ritengo che sia un dovere per tutti quelli che vengono chiamati a vaccinarsi”. “E, comunque non l’ho deciso io”. L’ha deciso, infatti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (salvo poi fare marcia indietro) che davanti alle telecamere di Piazzapulita ammette: “All’inizio si è detto: mettiamo in sicurezza scuola, sanità e giustizia”. Ma moralmente, chiede l’inviato, gli avvocati avevano davvero la precedenza? La risposta di Giani: “In Italia non c’è una pandemia da cento anni quindi le capacità di vedere nella lente di cristallo non ce l’ho”. E ancora: “Se tornassi indietro partirei dai 90 anni a scendere. E comunque io non mi sono vaccinato”. Anche perché ha 61 anni e non risulta che appartenga a categorie fragili.

