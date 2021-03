De Masi positivo dopo due dosi di vaccino? Pregliasco analizza il caso, doccia fredda in diretta

24 marzo 2021 a

a

a

Lo strano caso del professor Domenico De Masi plana a Stasera Italia Speciale, l'approfondimento di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, mercoledì 24 marzo. Il sociologo è risultato positivo al Covid dopo aver effettuato un tampone rapido nonostante avesse già ricevuto la seconda dose del vaccino.

"Accolita di mascalzoni, ora denunciatemi" Purgatori spara a zero su AstraZeneca

Un fatto singolare e potenzialmente preoccupante e così De Masi chiede una spiegazione al virologo Fabrizio Pregliasco in collegamento con la Palombelli.

Cosa ammette Cacciari dalla Gruber. Resa totale "Sono di sinistra ma..."

"Potrebbe essere un falso positivo" premette il virologo dell'Unimi, direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Ma non è l'unica ipotesi sul tavolo. "Se l'ha fatto in farmacia è possibile, il campione dei test rapidi è come quello dei tamponi molecolari ma il margine di errore sui falsi negativi come in quelli positivi c'è. Spero che sia questa l'opzione. Potrebbe essere però un caso sfortunato", continua Pregliasco.

Salvini sbotta su Anagni: "Blocchiamo in Italia quelle 29 milioni di dosi"

E qui l'ipotesi più nera. "Ogni vaccino ha una quota percentuale piccola, e dunque è una sfortuna, di non capacità di protezione e si può diventare positivi". Insomma, se la maggior parte dei vaccini ripara dal virus e dalla malattia scatenata dal Covid al 90-95 per cento, il professore potrebbe essere incappato in quel 5-10 per cento che si rivela "scoperto" dall'infezione. Solo un tampone molecolare potrà scongiurare l'ipotesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.