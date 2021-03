Salvini sbotta su Anagni: "Blocchiamo in Italia quelle 29 milioni di dosi"

24 marzo 2021 a

a

a

Matteo Salvini chiede di bloccare i 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca fermi ad Anagni. Lo ha detto stasera a Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli.

AstraZeneca e il giallo di Anagni: dove vanno a finire le 29 milioni di dosi scoperte

“AstraZeneca deve dare all’Italia 25 milioni di dosi”, adesso bisogna far rispettare i contratti, dice il leader della Lega, “altro che far uscire dall’Italia quelle dosi”. “Fino a che tu non rispetti quello previsto dal contratto io te li blocco”. L’Unione europea ha dimostrato un drammatico fallimento e come cittadini italiani ci aspettiamo che qualcuno paghi. Ma ora dobbiamo risolvere i problemi: AstraZeneca aveva promesso all’Italia 25 milioni di vaccini, ce ne hanno dati 5.

"Perché quei vaccini vanno ai Paesi poveri..." L'inquietante sospetto sul giallo di Anagni

Salvini si è detto contrario anche all’obbligo vaccinale, “dobbiamo convincere”.

Poi, la riapertura delle scuole. “Assolutamente d’accordo con l’intervento di Draghi sul tema”, bisogna restituire la speranza. “Le riaperture sono l’unica possibilità per risorgere dopo Pasqua. Gli italiani stanno mostrando rispetto e spirito di sacrificio, ma aprile deve essere il mese della resurrezione. Stiamo lavorando in tutti i modi per avere i vaccini dall’estero, cominciare a produrli in Italia, e contando sul fatto che la curva scenderà, la bella stagione arriva, ad aprile riaprire. Un ritorno alla vita”.

"Accolita di mascalzoni, ora denunciatemi" Purgatori spara a zero su AstraZeneca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.