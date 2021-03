Pier Silvio Berlusconi compra una pagina di giornale. Così fa gli auguri a papà Silvio

19 marzo 2021 a

Per fagli gli auguri per la festa del papà non ha badato a spese e ha comprato una pagina di giornale. Pier Silvio Berlusconi rivolge un affettuosissimo pensiero a suo papà Silvio nel giorno del 19 marzo.

Ma vediamo cosa scrive nel messaggio pubblicato: "Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l'imprenditore, il Milan, la politica...ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio".

