Pier Silvio Berlusconi mette paura a Piero Chiambretti con l'irruzione a CR4

Siparietto imprevisto tra Piero Chiambretti e Piersilvio Berlusconi sul palco di "CR4 - La Repubblica delle Donne", programma di Rete 4 in onda il mercoledì sera. L’amministratore delegato di Mediaset è noto per la sua riservatezza e di rado si palesa in una delle trasmissioni Mediaset, ma per l’ultima puntata del 2019 del talk di Piero Chiambretti ha fatto un’eccezione. Il conduttore torinese lo ha intravisto dietro le quinte e lo ha “costretto”a prendersi l’applauso del pubblico: “I colleghi mi odieranno, Piersilvio non va mai in alcun programma e qui è già venuto due volte!”.

Attenzione! A sorpresa abbiamo Pier Silvio Berlusconi a #CR4LaRepubblicaDelleDonne! "Un giorno tutto questo sarà tuo..." parola di Piero Chiambretti! pic.twitter.com/towLVMmWLa December 18, 2019

Berlusconi jr ha salutato il parterre riservando un abbraccio molto affettuoso a Iva Zanicchi e complimentandosi per la serata, mentre il pestifero Chiambretti lo ha congedato con una battuta: “Un giorno tutto questo sarà tuo!”.