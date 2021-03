Roberto Saviano in ospedale dopo l'intervento. E scoppia il giallo sui capelli

18 marzo 2021 a

Roberto Saviano tranquillizza i fan: lui è più forte dei suoi detrattori che a suo dire gli avevano provocato coliche renali. C'è voluto un interventino, ma ora sta bene e ringrazia tutti quelli che lo hanno confortato.

La degenza non è stata fin qui lunga, ma sembra avere avuto poteri taumaturgici sulla peluria. In poche ore la barba è esplosa, e non solo quella. Nella foto non inquadra il volto. Così nel web scatta il giallo: gli saranno ricresciuti con l'intervento anche i capelli?

Camorra: Saviano, 'Cutolo solo e disperato, ha fatto solamente un immenso male'

