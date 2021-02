Camorra: Saviano, 'Cutolo solo e disperato, ha fatto solamente un immenso male'

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "A Raffaele Cutolo avrei detto: siete stato, dandogli del voi solo per rispetto a un moribondo, un uomo solo e disperato, partorito da una terra sola e disperata. Avete fatto solo un immenso male". Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano in diretta su Instagram. "Chi ammazza non troverà pace neanche dopo morto. Cutolo non merita nessun rispetto come persona, ma è lo spunto per una riflessione utile per noi", ha aggiunto.