Lo vanno a prendere a casa. Così Corona va fuori di testa contro la polizia

Momenti di tensione sotto casa di Fabrizio Corona, nel momento in cui la polizia è andata a prelevarlo per portarlo in carcere in esecuzione della decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha stabilito la revoca dei domiciliari. Le scene sono state riprese nelle stories Instagram da qualcuno che ha in mano le credenziali del suo profilo ufficiale. Si vede l’ex "fotografo dei vip" urlare contro gli agenti e gridare ad un funzionario di polizia: «Chi ha il mio cellulare?».

Di fianco, l’avvocato Ivano Chiesa insieme ad altre persone che cercano di calmarlo. In un secondo video, ormai ammanettato, l’ex re dei paparazzi si getta a terra, rifiutando di alzarsi. In sottofondo si sente la madre urlare «le manette, le manette». Oltre agli agenti anche i sanitari del 118 che tentano di visitarlo per poi caricarlo in ambulanza.

