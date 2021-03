Allarme contagi nel Lazio, vicina la soglia critica delle terapie intensive

10 marzo 2021 a

«Nel Lazio ancora non siamo oltre la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, ma ci stiamo molto avvicinando». Lo ha sottolineato Massimo Antonelli, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza Covid-19, ospite di "Timeline" su SkyTg24.

«Come Gemelli stiamo cercando di dare un supporto alle varie province della nostra Regione, stiamo accogliendo con la Cross della Protezione civile pazienti da altre Regioni - ha aggiunto - Anche al Gemelli numeri sono in crescita: in questo momento oggi ho globalmente 88 pazienti in terapia intensiva, di cui 60 covid. C’è un aumento costante di ricoveri rispetto agli ultimi giorni; abbiamo pochissimi pazienti over 80 e la gran parte under 70, con alcuni pazienti tra i 40 e i 50 anni».

