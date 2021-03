Lockdown come a Natale. Il Cts incalza il governo: misure già chieste a gennaio

09 marzo 2021 a

L'Italia va verso il lockdown nel fine settimana. Zone rosse in tutto il Paese nel weekend, come già accaduto nei giorni delle festività natalizie fino a quando l’incidenza dei casi si sarà abbassata e sarà possibile riprendere il contact tracing. È la raccomandazione del Comitato tecnico scientifico emersa nel corso della riunione di stamattina, convocata dopo che il governo ha chiesto di valutare nuove misure per rispondere all’aumento dei contagi.

Bisogna velocizzare la trasmissione dei dati relativi ai contagi per evitare di fare valutazioni e prendere decisioni su dati non aggiornati, raccomandano gli esperti del Cts nel corso della riunione di stamattina. Si tratta, viene spiegato, di un passaggio fondamentale per poter applicare la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti e far scattare automaticamente la zona rossa che, secondo gli esperti, deve essere ’rafforzata' rispetto a quanto attualmente previsto.

Un nuovo lockdown generalizzato, infatti, potrebbe non servire se si riuscisse a contenere l’ondata di contagi con l’applicazione ’rigorosa' e ’automatica' della zona rossa nelle aree in cui venga superata la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti.

Un’attenzione importante sulla vaccinazione e potenziare il sequenziamento per l'identificazione delle varianti virali. Sono queste, a quanto si apprende, due delle indicazioni arrivate dal Cts al governo. Il comitato ha elaborato nuove proposte per misure restrittive in considerazione della crescita della curva dei contagi di coronavirus.

Le indicazioni fornite questa mattina dal Comitato tecnico scientifico al governo, inoltre, non sono nuove. Secondo quanto si apprende gli esperti lamentano che la maggior parte dei suggerimenti sono stati più volte proposti già dallo scorso gennaio, ma sempre inascoltati.

Quasi scontata appare la raccomandazione della necessità di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. La necessità, secondo quanto si apprende, è dovuta all’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni nel nostro paese.

