I dati della pandemia fanno paura e il governo prepara un mini-lockdown. Il premier Mario Draghi nel video-messaggio di ieri per la festa della donna non ha lasciato spazio a false speranze: "Non farò promesse che non siano realizzabili". E arrivano nuove misure, ancora più restrittive.

