Covid, Giorgio Lamberti in terapia subintensiva a Brescia: al Tg1 le immagini choc dell'ex stella del nuoto

Il Coronavirus dilaga in tutta Italia, con la città di Brescia che è tra quelle maggiormente colpite in questa nuova ondata di Covid. Nel comune della Lombardia i casi hanno raggiunto e superato quota mille per diversi giorni consecutivi e tra i contagiati c’è anche Giorgio Lamberti. L’ex nuotatore, che è stato anche assessore allo sport ed attività ricreative della sua città tra il 2003 e il 2008, è stato infettato negli scorsi giorni ed ora è ricoverato agli Ospedali Civili in terapia subintensiva.

“Oggi è già un giorno migliore. Sono riuscito a mangiare una minestra. È la mia vasca più complicata, ma va passata in progressione, come sempre, non bisogna mollare mai, fino all’ultima bracciata. Questo virus è maledetto ti arriva addosso e non te ne accorgi. Ho perso degli amici. Qui bisogna avere a che fare con la propria vita, è pesante” la dichiarazione choc al Tg1 del 9 marzo dell’ex campione e recordman mondiale dei 200 metri stile libero a Perth nel 1991.

Lamberti, inserito nella Hall of fame internazionale del nuoto nel 2004 e in grado di collezionare ben quattro record mondiali, ha potuto raccontare - con voce chiaramente affaticata - la sua storia ai giornalisti della Rai togliendo soltanto per qualche minuto la maschera che gli porta l’ossigeno e che lo aiuta a respirare meglio. L'ex campione vincerà anche questa gara.

