Orte, mistero e paura sui boati nel sottosuolo. Il prefetto Bruno scrive dopo l'allarme del sindaco

05 marzo 2021 a

Il prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, risponde alla segnalazione del sindaco di Orte Angelo Giuliani che, in una lettera congiunta alla prefettura, all’Ingv, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco nei giorni scorsi aveva denunciato «grande apprensione» tra gli abitanti della zona dopo le segnalazioni di violenti e ripetuti boati nel sottosuolo.

Già dopo il primo episodio, Giuliani aveva chiesto subito «l’attivazione di ogni strumento idoneo ad appurare la natura di quanto accaduto, che fa seguito a episodi analoghi già avvertiti nel centro storico e ora dislocati in un diverso quartiere».

Il prefetto Bruno ha dunque inviato una lettera agli enti preposti - la Protezione civile, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo - invitandoli a “fornire con urgenza il massimo contributo all’accertamento delle cause del fenomeno allo scopo di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità”.

