Vaccini, Basetti furibondo contro Giarrusso “Ti devi vergognare!”

Si accende lo scontro durante l’ultima puntata di Coffee Break programma mattutino condotto da Andrea Pancani su La 7. Il tema del giorno sono i vaccini, gli ospiti in collegamento sono il dottor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova e Dino Giarrusso, europarlamentare del M5s. I

l dottore apre il suo intervento ritenendosi molto deluso dal comportamento dell’Italia nella questione vaccini e aggiunge “è stata la peggior campagna vaccinale del mondo”. Guardando i numeri Bassetti spiega che “l’Italia è quarantunesima al mondo nella percentuale di persone vaccinate su popolazione.” Superati da Slovacchia, Singapore, Portogallo, Finlandia, Estonia, Germania, Romania e Spagna e molti altri – afferma l’esperto bloccato da Pancani per “carità di patria”. Bassetti si aspettava “più coraggio e proposizione nella gestione dei vaccini nel paese” quando in realtà si registra “solo una grande confusione organizzativa”. A questo punto converrebbe vaccinare la maggior parte dei cittadini con una prima dose? - chiede il conduttore. Bassetti confida nella nuova struttura commissariale per l'approvvigionamento dei vaccini e risponde "Si è capito che la seconda dose può essere spostata in avanti anche di mesi quindi farei tante prime dosi per mettere in sicurezza le fasce più a rischio" seguendo il modello degli inglesi.

A rispondere alle dichiarazioni dell’espero è l’eurodeputato Dino Giarrusso che con poche battute sarcastiche fa perdere le staffe a Bassetti. “Ho massimo rispetto per la star televisiva Bassetti che so anche essere un medico, non parlo di medicina con lui ma di politica sì. Io, personalmente mi fido di più della commissaria Von Der Leyen".

La commissaria nell’ultimo appuntamento in parlamento europeo - continua Giarrusso- ha fatto i complimenti all’Italia per come ha portato avanti la campagna vaccinale. Il dottore non ci sta e risponde con toni accesi “Vi saluto e vi ringrazio io questo personaggio non lo sono” dopo l’invano tentativo di calmare le acque da parte del conduttore Bassetti esplode così "Lei si deve vergognare io sono in ospedale a lavorare! Altro che star televisiva. Lei si deve solo vergognare!” Un triste epilogo per la trasmissione de La 7 che ricorda un po’ il virale refrain “Capra” con cui è solito rispondere Sgarbi.

