Invoca piazzale Loreto per Matteo Salvini e frigna se lo processano

27 febbraio 2021 a

Non solo augura la morte stile piazzale Loreto per Matteo Salvini ma si lamenta pure per il processo al punto da supplicare la mobilitazione dei suoi compagni. La sconcertante vicenda si svolge a Cagliari, dove lunedì prossimo è annunciato davanti al palazzo di giustizia, un sit-in di solidarietà all’attivista di estrema sinistra Mauro Aresu a processo per un commento sui social pubblicato nel 2017 contro il leader della Lega Matteo Salvini, che lo aveva querelato per diffamazione, istigazione a delinquere e minaccia. L’ex ministro, che ha chiesto un risarcimento di 30 mila euro, è atteso all’udienza per testimoniare come parte lesa. Quello che è incredibile è il comunicato a sostegno dell’attivista a processo. Un autentico delirio: “Denunciamo quello che ci pare essere un chiaro tentativo di intimorire e mettere il bavaglio alla libertà di espressione da parte delle istituzioni repressive italiane", scrive l’associazione Libertade, che ha promosso la manifestazione e invitato «tutti a mostrare il proprio sostegno al compagno vittima di questa incredibile persecuzione contro un militante politico”.

In un post pubblicato sui social pochi giorni prima di una visita di Salvini a Cagliari nel 2017, l’imputato aveva evocato piazzale Loreto a Milano. L’udienza per ascoltare il leader del Lega era saltata più volte, anche per suoi impegni politici. Ovviamente a sinistra staranno tutti zitti.

