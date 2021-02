Vaccino agli over 70, al via le prenotazioni nel Lazio

27 febbraio 2021 a

«In settimana al via il servizio di prenotazione online» delle vaccinazioni anti-Covid «per la fascia degli over 70 anni». Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

«A quanto ci risulta - aggiunge D'Amato - il vaccino russo Sputnik V si è già sottomesso alle valutazioni dell’Agenzia europea del farmaco Ema, ma c’è un certo ritardo nelle procedure di presa in carico. Nella situazione attuale sarebbe utile che» l’italiana «Aifa prendesse in esame la possibilità di autorizzare in emergenza il vaccino Sputnik V, così come ogni altro vaccino che si sta già utilizzando in larga parte del mondo. Oggi l’obiettivo è mettere in sicurezza le nostre comunità».

Quanto al numero dei contagi nella regione, su oltre 11mila tamponi (-3.424) e quasi 21mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano oggi nel Lazio 1.347 casi positivi (-192), 20 decessi (+1) e 1.096 guariti.

