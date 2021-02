Coronavirus, si torna a superare quota 20mila. I morti sono 253

26 febbraio 2021 a

L’Italia torna a superare la quota dei 20mila nuovi casi di coronavirus in un giorno. Sono 20.499, infatti, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 325.404 tamponi eseguiti (sia molecolari che antigenici). Oggi si registrano 253 decessi (il totale delle vittime arriva a quota 97.227). Sono 11.714 i nuovi guariti (per un totale di 2.387.032). Gli attualmente positivi aumentano di 8.521 unità (sono 404.664 in totale). Il tasso di positività sale al 6,3%. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è 2.194 (+26, 188 i nuovi ingressi). I ricoverati con sintomi, invece, sono 18.292 (+ 35). Le regioni con un incremento maggiore dei casi giornalieri sono la Lombardia (4.557), seguita da Emilia Romagna (2.575), Campania (2.519), Lazio (1.539) e Piemonte (1.526).

Nel Lazio su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-264) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 283 positivi in più rispetto a numero tatoale di ieri (1.539 i nuovi casi), 19 i decessi (+1) e +1.082 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. "La zona gialla aumenta le responsabilità, guai ad abbassare la guardia. Oggi abbiamo +639 casi rispetto a venerdì scorso", commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «Nella Asl Roma 1 - prosegue D’Amato - sono 275 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registra decesso di anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 339 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centodue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 81 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 118 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri. Si registrano tre decessi di 60, 81 e 84 anni con patologie».

Nella Asl Roma 4 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 106 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 79 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 176 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 64 anni con patologie. Nelle province si registrano 405 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 96 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 220 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 72 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 56 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 75 anni con patologie.

