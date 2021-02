Boris Johnson riapre la Gran Bretagna. L'Italia cosa aspetta?

21 febbraio 2021 a

La Gran Bretagna è già un passo avanti. La campagna di vaccinazione sta procedendo a gonfie vele e finora ben 17 milioni di britannici hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino.

Per questo Boris Johnson ha annunciato per domani una conferenza stampa in cui annuncerà la graduale e progressiva riapertura delle principali attività del Regno Unito. La Gran Bretagna, infatti, è ancora in lockdown e anche per questo sta registrando una significativa diminuzione di contagi e soprattutto decessi. Ma Boris Johnson vuole guardare avanti. Quando toccherà anche all'Italia tutto questo?

