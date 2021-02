Vino per Joe Biden. Perché gli Usa scelgono il Chianti

Gianfranco Ferroni 19 febbraio 2021 a

Il Chianti è uno dei vini più amati negli Stati Uniti. E non da oggi: basta andare a vedere le vecchie serie televisive del «Tenente Colombo», con l’indimenticato Peter Falk, per comprendere la popolarità di una delle eccellenze toscane più famose nell’America che oggi ha come numero uno Joe Biden.

Così il presidente del Consorzio Vino Chianti Giovanni Busi ha incontrato il console generale Usa a Firenze, Ragini Gupta. Tra gli obiettivi, incentivare «gli scambi culturali, turistici e commerciali tra la Toscana e gli Usa, già di lunga data». Un’ora e mezza di colloquio, perché il vino «non è solo un prodotto, ma racconta la cultura e la tradizione toscana».

