Usa: Biden prolunga aiuti mutui, moratoria pignoramenti case fino a giugno

16 febbraio 2021 a

a

a

Washington, 16 feb. (Adnkronos) - La Casa Bianca estende aiuti per le famiglie americane che a causa della crisi non riescono a pagare le rate dei mutui, prolungando fino a giugno la moratoria dei pignoramenti delle case. "La pandemia del Covid ha provocato una crisi abitativa, ora i proprietari di casa riceveranno urgentemente aiuto mentre stiamo fronteggiando un'emergenza nazionale senza precedenti", si legge nella dichiarazione con cui viene annunciata la decisione del presidente Joe Biden di prolungare lo stop dei pignoramenti.

Era prevista per il 30 marzo la scadenza dell'attuale misura di protezione, mentre si stima che siano oltre 10 milioni i proprietari di casa americani che sono rimasti indietro, durante questi mesi di pandemia, nel pagamento delle rate del mutuo. Altrettanto grave la situazione per gli affitti: si stima che 13,2 milioni di adulti, vale a dire un affittuario su cinque, è anche in ritardo nel pagamento del canone di affitto. E la crisi abitativa si fa sentire in modo sproporzionato tra le minoranze.

"il presidente Biden è impegnato a proteggere la stabilità abitativa mentre l'America inizia a voltare pagina dalla crisi verso un robusta ripresa" conclude la dichiarazione della Casa Bianca.