C'è una Dentone dietro Bassetti, il virologo buono che impazza in tv

19 febbraio 2021 a

Come si fa ad essere uno dei luminari di medicina più richiesti a Genova e dintorni, restando però ogni giorno in stanza per collegarsi in mille trasmissioni tv? Semplice per il professore Matteo Bassetti, star tv e virologo buono (di quelli che non invocano ogni tre per due il lockdown): le spalle gliele copre una delle più preparate infettivologhe non solo dell'ospedale San Martino di Genova dove lavora: Chiara Dentone.

Lei è il braccio destro come si dice in questi casi di Bassetti e spesso anche l'ispiratrice delle sue posizioni pubbliche. Perché è la Dentone ad essere convinta che oggi serva solo l'accelerazione dei piani vaccinali, assai più del lockdown. Lui che l'avev a fin qui nascosta, ora l'ha mostrata a tutti nelle sue storie Instagram, con un post di generosa riconoscenza: “Il mio team è ricco di bravissime dottoresse e infermiere”, spiega Bassetti, che poi aggiunge: “Chiara Dentone è una colonna della clinica”.

Lei l'ha ricambiato in una intervista a Genova24.it, dove ha raccontato: “Lavoro con il Prof. Bassetti al Policlinico San Martino da quando sono rientrata a Genova, dal novembre del 2019. Il team che ha creato è una grande squadra, forte, con persone con skills differenti. Riuscire a gestire una squadra così numerosa e varia è una sfida quotidiana; lui riesce a farlo, con una volontà e forza che ti contagiano. E' sempre propositivo, con voglia di fare e ti incita a migliorare ogni giorno senza arrenderti anche di fronte alle difficoltà”. Non proprio una collaboratrice scontrosa...

