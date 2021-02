Lockdown generale e scuole chiuse. Walter Ricciardi torna alla carica con Speranza, il governo è già al bivio

14 febbraio 2021 a

Cosa fare contro la pandemia? Sul tavolo del premier Mario Draghi il dossier più spinoso, quello delle regole anti-Covid. Con Roberto Speranza confermato alla guida del ministero della Salute torna ribadire le sue tesi Walter Ricciardi, consigliere del ministro. Secondo il quale è "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata".

In altre parole chiedere tutto, anche le scuole, che Draghi tra l'altro ha messo tra le priorità della sua azione di governo. Per Ricciardi, che ha parlato in un'intervista all'Ansa ripresa dal sito di Repubblica, "va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale" perché è "evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno", afferma ammettendo che quanto fatto nella seconda ondata del virus dal governo di Giuseppe Conte e dello stesso Speranza è stato un flop.

In ogni caso, della proposta di lockdown totale "ne parlerò col ministro Speranza questa settimana", ha annunciato , perché tutte le attività che comportino assembramenti vanno vietate a partire dalla riapertura degli impianti da sci, che in teoria dovrebbe scattare da domani ma lo stesso Speranza starebbe pensando di stoppare dopo che il Cts ha rivisto il parere, non più favorevole. Per altro, per Ricciardi la diffusione in Europa della variante inglese è dovuta proprio agli impianti aperti in Svizzera.

Il professore di igiene all'Università Cattolica di Roma, in sintesi, ribadisce quanto affermato martedì scorso a DiMartedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris su La7. Anche in quell'occasione Ricciardi aveva sconfessato l'operato del governo rossogiallo, almeno nella seconda fase della pandemia, e suggerito la linea all'allora nascente governo Draghi.

"Nella prima fase il governo italiano è stato impeccabile ma poi ha dilapidato tutto, compresi i sacrifici degli italiani" aveva sentenziato Ricciardi che bocciava la gestione dell'emergenza Covid "nella seconda fase, quella della convivenza con il virus". "Lockdown generale", l'unica via secondo Ricciardi.

