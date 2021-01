Porto Recanati, la Lega contatta il disabile multato per il caffè: "Pagheremo la multa"

31 gennaio 2021 a

Si era riparato nel bar per prendere il caffè ma la polizia lo ha sanzionato per non aver rispettato il decreto anti-Covid che vieta, in zona arancione, la consumazione all'interno dei locali. Sul caso di Porto Recanati (in provincia di Macerata) è esplosa subito la polemica e il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di contattare il disabile reo di aver consumato il caffè caldo nel bar "per ripararsi dal freddo".

Giovanni Valerio Ricci ha 58 anni ed è affetto da distrofia muscolare per questo costretto su una sedia a rotelle. "Salvini - ha fatto sapere la Lega - ha pubblicamente invocato il buonsenso Poi ha contattato direttamente Ricci (oltre alla sorella Giusy e il proprietario del locale): la Lega è pronta a pagare la sanzione al suo posto".

